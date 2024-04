La Soluzione ♚ Trasferimenti in massa

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Trasferimenti in massa. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ESODI

Curiosità su Trasferimenti in massa: Cercando il trasferimento di massa nell'ambito dell'ingegneria chimica, vedi scambio di materia. in astrofisica, il trasferimento di massa è il processo... Questo articolo elenca le espulsioni, le crisi come rifugiati e altre forme di deportazione che hanno colpito gli Ebrei nel corso dei secoli.

