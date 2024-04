La Soluzione ♚ Storico avventuriero La definizione e la soluzione di 10 lettere: Storico avventuriero. CAGLIOSTRO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Storico avventuriero: Giuseppe Giovanni Battista Vincenzo Pietro Antonio Matteo Franco Balsamo, meglio noto come Alessandro, conte di Cagliostro o più semplicemente Cagliostro (Palermo, 2 giugno 1743 – San Leo, 26 agosto 1795), è stato un avventuriero, alchimista ed esoterista italiano. Dopo una vita errabonda nelle varie corti europee fu condannato dalla Chiesa cattolica al carcere a vita per eresia e rinchiuso nella fortezza di San Leo, dove morì. Altre Definizioni con cagliostro; storico; avventuriero; Storico complesso svedese; Storico re persiano; Il James dello storico film Gioventù bruciata; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Storico avventuriero

CAGLIOSTRO

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Storico avventuriero' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.