Sport da spiaggia

Locuzione nominale

Significato e Curiosità su: Il beach volley (anche chiamato beach volleyball, e meno comunemente sand volleyball, sand volley e pallavolo da spiaggia) è uno sport di squadra giocato sulla sabbia, olimpico dal 1996. Nato come variante del gioco della pallavolo, da semplice ricreazione sulle spiagge si è evoluto fino a diventare sport professionistico in vari paesi del mondo. Due squadre di due giocatori ciascuna si scontrano su un campo di sabbia diviso da una rete. Come nella pallavolo, lo scopo del gioco è quello di mandare la palla sopra la rete per farla cadere nel campo avversario cercando di opporsi al medesimo obiettivo della squadra avversaria. Ogni squadra ha ...

beach volley ( approfondimento)

(forestierismo) , (sport) sport simile alla pallavolo nato in California, che si gioca sulla spiaggia con squadre di due giocatori, che possono colpire la palla, più leggera di quella usata nella pallavolo, con ogni parte del corpo dalle ginocchia in su

Sillabazione

Lemma non sillababile

Etimologia / Derivazione

Letteralmente pallavolo da spiaggia