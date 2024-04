La Soluzione ♚ Spari La definizione e la soluzione di 4 lettere: Spari. TIRI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Spari: I tiri di rigore, detti anche comunemente – ma impropriamente – calci di rigore, sono uno dei tre metodi approvati dall'IFAB per determinare la squadra vincitrice di un incontro di calcio terminato in pareggio. Sono presenti nei tornei a eliminazione diretta, nei quali una delle due squadre deve necessariamente prevalere sull'altra per superare il turno. L'esecuzione dei tiri di rigore è regolamentata diversamente rispetto al calcio di rigore, che, invece, fa parte del normale svolgimento di una partita. I tiri di rigore sono disciplinati dal punto 3 della regola n. 10, "L'esito di una gara", del Regolamento del Gioco del Calcio. Voce verbale Significato e Curiosità su: I tiri di rigore, detti anche comunemente – ma impropriamente – calci di rigore, sono uno dei tre metodi approvati dall'IFAB per determinare la squadra vincitrice di un incontro di calcio terminato in pareggio. Sono presenti nei tornei a eliminazione diretta, nei quali una delle due squadre deve necessariamente prevalere sull'altra per superare il turno. L'esecuzione dei tiri di rigore è regolamentata diversamente rispetto al calcio di rigore, che, invece, fa parte del normale svolgimento di una partita. I tiri di rigore sono disciplinati dal punto 3 della regola n. 10, "L'esito di una gara", del Regolamento del Gioco del Calcio. tiri seconda persona singolare dell'indicativo presente di tirare prima persona singolare del congiuntivo presente di tirare seconda persona singolare del congiuntivo presente di tirare terza persona singolare del congiuntivo presente di tirare terza persona singolare dell'imperativo presente di tirare Sillabazione tì | rI Etimologia / Derivazione vedi tirare Sinonimi trascini, sposti, rimuovi, muovi, traini, rimorchi

tendi, distendi, allunghi

( senso figurato ) trai, attrai, attiri

trai, attrai, attiri togli, asporti, estrai, cavi

tracci, disegni

getti, butti, scaraventi, scagli, lanci

pubblichi, stampi

spari, esplodi, fai fuoco

