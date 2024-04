La definizione e la soluzione di 12 lettere: Lo riceve chiunque spari. CONTRACCOLPO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il termine contraccolpo viene utilizzato per indicare: in ambito trasportistico è la variazione dell'accelerazione centrifuga nell'intervallo di tempo. È una misura del comfort di marcia in tratti curvilinei e la definizione delle curve matematiche che definiscono i raccordi di transizione sono definite in modo da ridurre i picchi del contraccolpo e in modo da farlo insorgere gradualmente.in idraulica può essere usato per indicare una fase del colpo d'arieterinculo

contraccolpo ( approfondimento) m sing(pl.: contraccolpi)

(fisica) risposta ad un urto che si manifesta sul corpo che ha scatenato l'urto (militare) azione di rinculo di un'arma da fuoco (senso figurato) ripercussione dell'accadimento di un evento su di un secondo evento

Sillabazione

con | trac | cól | po

Pronuncia

IPA: /kontrak'kolpo/

Etimologia / Derivazione

formato da contra- e colpo; vedi anche il francese contrecoup

Sinonimi

controcolpo, rimbalzo

(di armi da fuoco) rinculo

rinculo colpo di rimbalzo, urto di rimando, urto di ritorno, rinculo

(senso figurato) ripercussione, conseguenza, riflesso, effetto, reazione

Contrari