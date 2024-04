La Soluzione ♚ Le scritture notarili La definizione e la soluzione di 4 lettere: Le scritture notarili. ATTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Le scritture notarili: Atti di convegno – pubblicazioni a stampa di tipo accademico contenenti il resoconto di convegno o conferenza Atti – divinità paredra di Cibele Atti degli Apostoli – testo del Nuovo Testamento Atti – raccolta discografica di Joan Thiele del 2022 Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Atti di convegno – pubblicazioni a stampa di tipo accademico contenenti il resoconto di convegno o conferenza Atti – divinità paredra di Cibele Atti degli Apostoli – testo del Nuovo Testamento Atti – raccolta discografica di Joan Thiele del 2022 atti f pl plurale di atto Sostantivo, forma flessa atti m pl plurale di atto Sillabazione àt | ti Etimologia / Derivazione vedi atto Sinonimi adatti, idonei, capaci, abili, convenienti, adeguati, appropriati, confacenti

( antico ) destri, agili

destri, agili azioni, gesti, atteggiamenti, opere, imprese, manifestazioni di volontà, fatti, operazioni

( senso figurato ) mosse

mosse comportamenti, movimenti

documenti, istrumenti, scritture

(teatro) parti, tempi, fasi, episodi Contrari inadatti, inadeguati, sconvenienti, disadatti, inidonei, inabili Alterati (diminutivo) atterelli

ATTI

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Le scritture notarili' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.