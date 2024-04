La Soluzione ♚ Lineette di unione La definizione e la soluzione di 8 lettere: Lineette di unione. TRATTINI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su lineette di unione: Il trattino-meno (in inglese hyphen-minus ) è un carattere che si trova alla posizione 2D HEX nella codifica ASCII e negli standard che ne sono derivati. Viene usato come lineetta, segno meno e tratto d'unione. Questo fu un compromesso che aveva senso nelle prime macchine per scrivere a spaziatura fissa e nei primi computer ma viene considerato inelegante in una corretta scrittura del testo. Nonostante ciò il suo uso persiste in quanto facile da inserire tramite la tastiera, ben conosciuto e nella stessa posizione in tutti i più comuni set di caratteri. Altre Definizioni con trattini; lineette; unione; Lineette; Si scrive con due lineette; Sono uguali nell unione; Il Parlamento eletto dai citta­dini dell Unione; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Lineette di unione

TRATTINI

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Lineette di unione' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.