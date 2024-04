La Soluzione ♚ Il sacchetto della bile La definizione e la soluzione di 11 lettere: Il sacchetto della bile. CISTIFELLEA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il sacchetto della bile: La cistifellea (pronuncia: /isti'fllea/), detta anche colecisti (dal greco antico , chol, "bile" e st, kýstis, "vescica") o vescicola biliare (dal latino viscica fellea), è un piccolo organo cavo facente parte dell'apparato digerente che ha lo scopo di immagazzinare la bile prodotta dal fegato per poi rilasciarla nell'intestino tenue durante la digestione. Negli esseri umani ha una forma a pera e si trova addossata alla superficie inferiore del fegato; la sua struttura e la sua posizione possono tuttavia variare in modo significativo tra le specie animali. La cistifellea riceve e immagazzina la bile che proviene dal fegato ... Sostantivo Significato e Curiosità su: La cistifellea (pronuncia: /isti'fllea/), detta anche colecisti (dal greco antico , chol, "bile" e st, kýstis, "vescica") o vescicola biliare (dal latino viscica fellea), è un piccolo organo cavo facente parte dell'apparato digerente che ha lo scopo di immagazzinare la bile prodotta dal fegato per poi rilasciarla nell'intestino tenue durante la digestione. Negli esseri umani ha una forma a pera e si trova addossata alla superficie inferiore del fegato; la sua struttura e la sua posizione possono tuttavia variare in modo significativo tra le specie animali. La cistifellea riceve e immagazzina la bile che proviene dal fegato ... cistifellea ( approfondimento) f sing(pl.: cistifellee) (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) piccolo organo (detto anche colecisti o vescicola biliare) che aiuta la digestione immagazzinando la bile prodotta dal fegato Sillabazione ci | sti | fèl | le | a Pronuncia Etimologia / Derivazione formato da cisti- ( dal latino scientifico cystis cioè "vescica" e dal latino felleus che deriva dafel cioè "fiele" Sinonimi colecisti Altre Definizioni con cistifellea; sacchetto; bile; Un sacchetto di fodera; Sacchetto di fodera; Sono gialle per la bile; Sono gialli per la bile; Cerca altre soluzioni cruciverba

CISTIFELLEA

