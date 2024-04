La Soluzione ♚ Lo è la ragione della ditta La definizione e la soluzione di 7 lettere: Lo è la ragione della ditta. SOCIALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo e la ragione della ditta: Una società (dal latino societas, derivante dal sostantivo socius cioè "compagno, amico, alleato") è un insieme di individui dotati di diversi livelli di autonomia, relazione ed organizzazione che, variamente aggregandosi, interagiscono al fine di perseguire uno o più obiettivi comuni. Aggettivo Significato e Curiosità su: Una società (dal latino societas, derivante dal sostantivo socius cioè "compagno, amico, alleato") è un insieme di individui dotati di diversi livelli di autonomia, relazione ed organizzazione che, variamente aggregandosi, interagiscono al fine di perseguire uno o più obiettivi comuni. sociale m sing (sociologia) (antropologia) relativo alla società inclusione sociale Sostantivo sociale (familiare) tutto ciò che attiene all'aiuto per le esigenze mediche, economiche, quotidiane varie dei cittadini, quali per esempio volontariato, beneficenza, ecc i due giovani si occupano del sociale Sillabazione so | cià | le Pronuncia IPA: /so'tale/ Etimologia / Derivazione dal latino socialis a sua volta da socius ossia "confederato" Citazione Sinonimi relazionale, socievole

associativo, comunitario, dei soci, societario

collettivo, comunale, comune, pubblico, statale,

generale, universale,

complessivo, assistenziale



Contrari (di uomo) asociale, isolato

asociale, isolato individuale, personale, privato

particolare, proprio

antisociale, anticonformista, anticonformistico Parole derivate cristiano-sociale, dialogo sociale, fattoria sociale, ascensore sociale, discensore sociale, concertazione sociale, macelleria sociale, genitore sociale, macelleria sociale, agricoltura sociale, eusociale Proverbi e modi di dire animale sociale

