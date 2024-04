La Soluzione ♚ Portafortuna equini La definizione e la soluzione di 14 lettere: Portafortuna equini. FERRI DI CAVALLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Portafortuna equini: Un ferro di cavallo è un oggetto, generalmente a forma di U, fatto di ferro, gomma, plastica, cuoio o un laminato di queste sostanze, inchiodato o incollato allo zoccolo di un cavallo o di alcuni altri animali domestici, come i muli, al fine di prevenirne il consumo. Sono disponibili in una larga varietà di materiali e di forme, sviluppate per i diversi tipi di cavallo e per i lavori che devono svolgere. Materiali comuni sono il ferro, l'alluminio, e la plastica, e alcuni ferri specializzati sono fatti di magnesio, titanio o rame. I primi ferri di cavallo erano sempre dotati di ramponi, parti sporgenti in basso all'estremità posteriore, per ... Altre Definizioni con ferri di cavallo; portafortuna; equini; Un portafortuna vivente; Portafortuna; Incroci fra noti equini di cui uno africano; Fascia di cuoio da mettere al collo degli equini; Cerca altre soluzioni cruciverba

