Il pinnipede zannuto: Il tricheco (Odobenus rosmarus (Linnaeus, 1758)) è un grande mammifero marino pinnipede con distribuzione discontinua nel mar Glaciale Artico e nei mari subartici dell'emisfero boreale. È l'unica specie vivente della famiglia degli Odobenidi (Odobenidae Allen, 1880) e del genere Odobenus Brisson, 1762. Viene suddiviso in tre sottospecie: il tricheco dell'Atlantico (Odobenus rosmarus rosmarus), diffuso nell'oceano Atlantico, il tricheco del Pacifico (O. r. divergens), diffuso nell'oceano Pacifico, e O. r. laptevi, proprio del mare di Laptev. Il tricheco è facilmente riconoscibile per le zanne lunghe e prominenti, i baffi e la grande mole.

tricheco ( approfondimento) m (pl.: trichechi) (zoologia) , (mammalofgia) animale marino vertebrato, appartenente alla classe dei Mammiferi, all'ordine dei Carnivori, classificato nel sottordine dei Pinnipedi insieme a foche e otarie; vive attorno al Polo Nord la sua classificazione scientifica è Odobenus rosmarus ( tassonomia) (senso figurato) persona grassa e di scarsa intelligenza Sillabazione tri | chè | co Pronuncia IPA: /tri'kko/, /tri'keko/ Etimologia / Derivazione dal latino scientifico Trichechus o Trichecus, composto dal greco t, pelo, e da , avere, in riferimento alle setole cornee che questo animale ha sul labbro superiore Sinonimi cavallo marino Iperonimi (zoologia) essere vivente, (dominio) eucariote, (regno) animale, (phylum) cordato, (tipo) vertebrato, Amnioti, omeotermo, omotermo, (classe) mammifero, (ordine) pinnipede, (famiglia) odobenide Altre Definizioni con tricheco; pinnipede; zannuto; Ha le zanne pendenti; Il pinnipide con le zanne; Pinnipede minacciato d estinzione; Pinnipede dei mari polari;

La risposta a Il pinnipede zannuto

TRICHECO

