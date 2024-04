La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un pensiero tangibile. REGALO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Per dono (detto anche regalo o presente) si intende la donazione di un bene da un soggetto ad un altro senza una compensazione diretta che deriverebbe dallo scambio commerciale con un altro bene o servizio dotato di valore economicamente valutabile, anche se il dono stesso può comportare un'aspettativa, o un ritorno in termini di prestigio o simili. In molte società umane, il gesto di scambiarsi doni a vicenda è la manifestazione di reciprocità, contribuendo alla coesione sociale. Per estensione, il termine "dono" si può riferire a qualunque cosa fatta liberamente e spontaneamente, atta a rendere l'altro più felice o meno triste, come ad ...

regalo ( approfondimento) inv

confacente ad un dono confezione regalo

Sostantivo

regalo m sing (pl.: regali)

oggetto che viene dato come sfoggio di affetto o di cortesia in determinate occasioni o per riconoscenza A natale si fanno dei regali. (gergale) una cosa gradita, un favore, non sempre meritato Quel voto è stato un regalo, non se lo meritava! (gergale) qualcosa dato senza dover pagare oppure ad un prezzo molto inferiore regalo inaspettato

Voce verbale

regalo

prima persona singolare dell'indicativo presente di regalare

Sillabazione

re | gà | lo

Pronuncia

IPA: /re'galo/

Etimologia / Derivazione

dal spagnolo regalo ossia dono al re: il termine deriva dall'usanza spagnola di offrire doni al sovrano , detta appunto del regalo

Sinonimi

dono, omaggio, presente, strenna

favore, gentilezza, piacere, cortesia

favore, gentilezza, piacere, cortesia (iperbole) offerta, affare

Parole derivate

carta da regalo, regalare

Termini correlati

festa, compleanno, anniversario, nozze, ricorrenza

gadget

gadget (per estensione) (senso figurato) sorpresa

Alterati