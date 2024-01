La definizione e la soluzione di: L omonimo più vecchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Senior è un termine della lingua latina che significa "più anziano".

Italiano

Aggettivo

senior (pl.: seniores)

individuo di maggiore età, più vecchio, più anziano, fra omonimi, in un gruppo o famiglia (sport) in vari sport è una categoria di atleti superiore in livello tecnico o semplicemente in età maggiore (americano) ingegnere o dirigente di età ed esperienza, ovvero di qualità sorprendenti (arcaico) negli antichi romani, uomo con età dai 46 ai 60 anni, richiamabile a servire nell'esercito come riserva (arcaico) nel medioevo merovingico, individuo al quale un libero (leudo, vasso) poteva sottoporsi, in cambio di terra o altro; signore nella gerarchia: superiore relativo all'ultimo anno di studio: dell'ultimo anno

Sostantivo

senior (pl.: seniores)

persona avanti con gli anni: vecchio, anziano; nella gerarchia: superiore, anziano; studente dell'ultimo anno: anziano;

Sillabazione

sè | nior

Pronuncia

IPA: /sè, nior/

Etimologia / Derivazione

trattasi di latinismo lessicale, essendo un accrescitivo di senex, cioè "più vecchio"

Sinonimi

(tra due) anziano, più vecchio

anziano, più vecchio (di professione) più esperto, responsabile, veterano

Contrari

junior, giovane

inesperto, matricola

Parole derivate