La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un intrattenitore da Zelig. COMICO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Un comico è un artista che intrattiene un pubblico cercando di farlo ridere con battute, racconti, situazioni divertenti o comportandosi in modo divertente (come in una farsa), ed eventualmente usando oggetti di scena. A volte il comico si rivolge direttamente al pubblico, abbattendo quindi la cosiddetta quarta parete: in questi casi si parla di stand-up comedy. Spesso il comico è accompagnato da una spalla, per cui, oltre ai comici solisti, esistono anche coppie o terzetti di comici.

comico

che suscita ilarità

Sostantivo

comico ( approfondimento) m sing (pl.: comici)

(professione) , (arte) , (cinematografia) , (teatro) attore che fa ridere gli spettatori con i suoi sketch ed i suoi spettacoli Ho conosciuto quel famoso comico colui che ispira allegria Quando parli così sei comico

Sillabazione

cò | mi | co

Pronuncia

IPA: /'kmiko/

Etimologia / Derivazione

dal latino comicus, che deriva dal greco µ

Sinonimi

(aggettivo) brillante, buffo, divertente, esilarante, giocoso, ridicolo,spassoso, umoristico,

brillante, buffo, divertente, esilarante, giocoso, ridicolo,spassoso, umoristico, ( per estensione ) ameno, arguto, faceto, farsesco, scherzoso, spiritoso,

ameno, arguto, faceto, farsesco, scherzoso, spiritoso, ' (sostantivo) (di attore) commediante

commediante (di autografo) commediografo

commediografo guitto, pagliaccio, macchietta, umorista

(solo singolare) comicità, ridicolo

(arte) , (storia) , (professione) pagliaccio

Contrari

(aggettivo) austero, drammatico,serio, severo, tragico, triste

Parole derivate

capocomicato, capocomico, comica, comicità, comicoterapeuta, eroicomico, malincomico, tragicomico

Termini correlati