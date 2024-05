La Soluzione ♚ Genere di spettacolo della trasmissione Zelig La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CABARET . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CABARET

Significato della soluzione per: Genere di spettacolo della trasmissione zelig Il cabaret (o, meno usato, cabarè) è storicamente una forma di spettacolo che combina teatro, canzone, commedia e danza. Per estensione il termine si riferisce anche al locale dove venivano rappresentati questi spettacoli. Nato sul finire del XIX secolo in Francia, si differenzia subito dal café-chantant orientandosi maggiormente verso la sperimentazione di nuovi linguaggi che non sul solo intrattenimento.

