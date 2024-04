La Soluzione ♚ Infiammazioni intestinali La definizione e la soluzione di 8 lettere: Infiammazioni intestinali. ENTERITI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Infiammazioni intestinali: L'enterite è l'infiammazione dell'intestino tenue. L'intensità della malattia varia da un fastidioso disturbo a una malattia fulminante; ciò dipende dall'entità della perdita di elettroliti e fluidi con la diarrea e, quando presente, con il vomito, oltre che dall'età del paziente. La deplezione di fluidi ed elettroliti (sodio, potassio, bicarbonato) è il fattore che determina la pericolosità di questa patologia poiché può causare ipovolemia e uno sbilanciamento idrosalino. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'enterite è l'infiammazione dell'intestino tenue. L'intensità della malattia varia da un fastidioso disturbo a una malattia fulminante; ciò dipende dall'entità della perdita di elettroliti e fluidi con la diarrea e, quando presente, con il vomito, oltre che dall'età del paziente. La deplezione di fluidi ed elettroliti (sodio, potassio, bicarbonato) è il fattore che determina la pericolosità di questa patologia poiché può causare ipovolemia e uno sbilanciamento idrosalino. enterite ( approfondimento) f sing (pl.: enteriti) (medicina) infiammazione della mucosa dell'intestino tenue Sillabazione en | te | rì | te Pronuncia Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Etimologia / Derivazione dal greco antico ènteron, cioè "intestino", e il suffisso -ite, ossia "infiammazione" Altre Definizioni con enteriti; infiammazioni; intestinali; Una desinenza da infiammazioni; Infiammazioni delle ossa; Esami radiologici intestinali; Cerca altre soluzioni cruciverba

ENTERITI

