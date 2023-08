Rigonfie infiammazioni delle palpebre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rigonfie infiammazioni delle palpebre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ORZAIOLI

Significato/Curiosita : Rigonfie infiammazioni delle palpebre

Della palpebra, che si presenta rigonfia e ispessita, e protrusione dei bulbi oculari per contrazione del muscolo elevatore superiore delle palpebre segno... Incidenza con cui si presentano gli orzaioli non è chiara, certamente essi si verificano in qualsiasi fascia d'età. gli orzaioli sono causati dall'ostruzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Rigonfie infiammazioni delle palpebre : rigonfie; infiammazioni; delle; palpebre; infiammazioni allo stomaco; Desinenza da infiammazioni ; Li producono le infiammazioni ; infiammazioni cutanee; Piccole infiammazioni cutanee spesso pruriginose; Il fulcro delle foto secondo Roland Barthes; Il cielo non più terso a causa delle nuvole; Una delle protagoniste de Le affinità elettive; Una delle 13 colonie inglesi a fondare gli USA; Una nota isola delle Eolie; L insieme dei peletti sull orlo delle palpebre ; Peli delle palpebre ; Peluria sulle palpebre ; In polvere o crema colora le palpebre ; Un cosmetico multicolore per le palpebre ;

Cerca altre Definizioni