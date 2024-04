La definizione e la soluzione di 7 lettere: Fu il grande rivale di Coppi. BARTALI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

Significato e Curiosità su: Gino Bartali (Ponte a Ema, 18 luglio 1914 – Firenze, 5 maggio 2000) è stato un ciclista su strada e dirigente sportivo italiano. Professionista dal 1934 al 1954, soprannominato Ginettaccio per via del suo carattere, vinse tre Giri d'Italia, di cui due consecutivi, (1936, 1937, 1946) e due Tour de France (1938, 1948), oltre a numerose altre corse tra gli anni trenta e cinquanta, tra le quali spiccano quattro Milano-Sanremo e tre Giri di Lombardia. In particolare la sua vittoria al Tour de France 1948, a detta di molti, contribuì ad allentare il clima di tensione sociale in Italia dopo l'attentato a Palmiro Togliatti. La carriera di Bartali ...

eclissare (vai alla coniugazione)

(astronomia) oscurare un corpo celeste stasera la luna eclisserà il sole (senso figurato) superare di gran lunga, essere molto superiore Coppi e Bartali furono così famosi da eclissare altri sia pur bravi ciclisti come Fiorenzo Magni: ci si ricorda solo di Coppi e Bartali, e non degli altri ciclisti contemporanei.

Sillabazione

e | clis | sà | re

Pronuncia

IPA: /eklis'sare/

Etimologia / Derivazione

voce verbale formata dal nome eclissi. Attestata dal 1321.

Sinonimi

( astronomia ) coprire, nascondere, celare

coprire, nascondere, celare ( per estensione ) oscurare, offuscare, rendere oscuro

oscurare, offuscare, rendere oscuro ( senso figurato ) superare, vincere, battere, essere migliore, far sfigurare, umiliare

superare, vincere, battere, essere migliore, far sfigurare, umiliare occultare

Contrari

illuminare, rischiarare

Parole derivate

eclissarsi, eclissato

Termini correlati

eclissi

Varianti