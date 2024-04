La definizione e la soluzione di 5 lettere: L andatura di corsa della giraffa. AMBIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'ambio è un'andatura tipica di alcuni quadrupedi, quali l'elefante, il dromedario, la giraffa, l'orso e il crisocione. Utilizzando una apposita imbracatura, può esservi addestrato anche il cavallo trottatore americano: in questo caso si dice "ambiatore" (in inglese PACER). L'ambio è un'andatura in due tempi non basculata. Si contraddistingue per il movimento simultaneo in avanti o indietro degli arti di un lato dell'animale (sinistro o destro). Ovvero il cavallo, anziché muoversi per bipedi diagonali come nel trotto, si muove per bipedi laterali, cioè muove contemporaneamente l'anteriore e il posteriore destro, e successivamente ...

ambio m inv

andatura di alcuni quadrupedi, piuttosto rapida, nella quale l'animale muove le zampe dello stesso lato insieme, alternatamente

Voce verbale

ambio

prima persona singolare dell'indicativo presente di ambiare

Sillabazione

àm | bio

Pronuncia

IPA: /'ambjo/

Etimologia / Derivazione

dal verbo ambiare, a sua volta dal latino ambulare, infinito presente attivo di ambulo, "camminare"

Termini correlati