La Soluzione ♚ Una torta in miniatura La definizione e la soluzione di 10 lettere: Una torta in miniatura. CROSTATINA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo merendina f (pl.: merendine) (gastronomia) è in genere un alimento, dolce o salato, che viene consumato a merenda; solitamente le merendine vengono prodotte su scala industriale, impacchettate e commercializzate, più raramente vengono prodotte in casa. Negli ultimi decenni le merendine confezionate hanno preso il sopravvento su quelle preparate in casa, a causa di una maggiore richiesta dei consumatori e soprattutto di una maggiore offerta da parte delle industrie dolciarie "Possono essere di cioccolato, marmellata o ripiene alla crema: vari tipi di merendine sono la crostatina, il Rollino di cioccolato, Brioss e Plumcake" Sillabazione me | ren | dì | na Pronuncia IPA: //meren'dina/ Etimologia / Derivazione diminutivo di merenda Termini correlati merenda

pasta, pasticcino, brioche

( per estensione ) tiramisù

La risposta a Una torta in miniatura

CROSTATINA

La risposta verificata di 10 lettere per risolvere 'Una torta in miniatura' è CROSTATINA.