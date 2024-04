La Soluzione ♚ Siamo nel Ventunesimo La definizione e la soluzione di 6 lettere: Siamo nel Ventunesimo. SECOLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Siamo nel ventunesimo: Il XX secolo (ventesimo secolo), detto anche Novecento o '900, è il secolo che inizia nell'anno 1901 e termina nell'anno 2000 incluso. Fu un secolo caratterizzato dalla rivoluzione russa, dalle due guerre mondiali e dai regimi totalitari, intervallate dalla grande depressione nella prima metà del secolo e dalla terza rivoluzione industriale fino all'era della rivoluzione informatica e della globalizzazione nella seconda metà. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il XX secolo (ventesimo secolo), detto anche Novecento o '900, è il secolo che inizia nell'anno 1901 e termina nell'anno 2000 incluso. Fu un secolo caratterizzato dalla rivoluzione russa, dalle due guerre mondiali e dai regimi totalitari, intervallate dalla grande depressione nella prima metà del secolo e dalla terza rivoluzione industriale fino all'era della rivoluzione informatica e della globalizzazione nella seconda metà. secolo ( approfondimento) m sing (pl.: secoli) (astronomia) cento anni (storia) periodo storico di durata variabile che si contraddistingue per una sua peculiarità il secolo dell'illuminismo è il Settecento

Galileo Ferraris, scienziato piemontese vissuto nella seconda metà del XIX secolo, dedicò la sua attività di ricerca nel campo dell’elettrotecnica e della trasmissione a distanza dell’energia

la Guzzi ha festeggiato un secolo di vita Sillabazione sè | co | lo Pronuncia IPA: /'skolo/ Etimologia / Derivazione dal latino saeculum ossia "generazione" Sinonimi (storico) epoca, età, periodo, era, evo

eternità

mondo, mondanità, vita mondana, vita terrena, vita mortale Contrari attimo istante, momento

