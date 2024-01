La definizione e la soluzione di: Lunga escursione con bivacchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Altra risposta : GITA - TREKKING

Curiosità su: Abilitate o da escursionisti esperti del luogo) per qualunque escursione è consigliabile portare con sé una serie di accessori utili anche se non tutti indispensabili:...

L'escursionismo è un'attività motoria e sportiva basata sul camminare nel territorio a scopo di studio o svago, lungo percorsi poco agevoli che tipicamente non possono essere percorsi con i mezzi di trasporto convenzionali (sentieri, sentieri a lunga percorrenza, alte vie, mulattiere, ippovie ecc.); spesso, derivando il termine dalla lingua inglese, viene indicato anche come trekking o hiking con il primo termine che deriva dal verbo inglese to trek, che significa camminare lentamente o anche fare un lungo viaggio, mentre il secondo deriva dal verbo inglese to hike, che significa camminare.

Italiano

Sostantivo

escursionismo ( approfondimento) m inv

l'andare a far passeggiate in montagna

Sillabazione

e | scur | sio | nì | smo

Pronuncia

IPA: /eskursjo'nizmo/

Etimologia / Derivazione

dalla contrazione di escursione (dal latino excursio che deriva da excurrere cioè "correr fuori") e dal suffisso -ismo

Sinonimi

trekking

Parole derivate