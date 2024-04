La Soluzione ♚ Il nome di Walesa La definizione e la soluzione di 4 lettere: Il nome di Walesa. LECH Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il nome di walesa: Lech Walesa (pronuncia ['lx va'w~sa], ; Popowo, 29 settembre 1943) è un sindacalista, politico e attivista polacco. Fu presidente della Polonia dal 1990 al 1995. Nel 1983 vinse il Premio Nobel per la pace. Oltre al Premio Nobel, ha ricevuto molti altri premi internazionali. Nonostante non abbia un diploma di scuola superiore, gli è stata conferita una laurea honoris causa da parte di molte università europee e statunitensi. Elettricista, si impegnò fin da giovane nel sindacato e combatté per la difesa dei diritti dell'uomo. Fondò Solidarnosc, la prima organizzazione sindacale indipendente del blocco sovietico; attraverso il movimento ... Lussemburghese Locuzione nominale Significato e Curiosità su: Lech Walesa (pronuncia ['lx va'w~sa], ; Popowo, 29 settembre 1943) è un sindacalista, politico e attivista polacco. Fu presidente della Polonia dal 1990 al 1995. Nel 1983 vinse il Premio Nobel per la pace. Oltre al Premio Nobel, ha ricevuto molti altri premi internazionali. Nonostante non abbia un diploma di scuola superiore, gli è stata conferita una laurea honoris causa da parte di molte università europee e statunitensi. Elettricista, si impegnò fin da giovane nel sindacato e combatté per la difesa dei diritti dell'uomo. Fondò Solidarnosc, la prima organizzazione sindacale indipendente del blocco sovietico; attraverso il movimento ... perséinlech Pronomen (linguistica) pronome personale Sillabazione per | séin | lech - Pro | no | men Etimologia / Derivazione dal colore nero che assume l'aglio dopo il trattamento Iponimi ech, du, Dir (formale), hien, si, hatt, mir, dir, si Altre Definizioni con lech; nome; walesa; Monumenti preistorici costituiti da massi disposti in cerchio; I monumenti preistorici costituiti da massi posti in cerchio; Il nome della Dell Abate; Un nome di donna spagnolo; Il nome di Ramazzotti; Il sindacato polacco guidato da Lech Walesa; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il nome di Walesa

LECH

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Il nome di Walesa' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.