La definizione e la soluzione di 4 lettere: Il Jared della musica. LETO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sloveno

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Jared Joseph Leto (Bossier City, 26 dicembre 1971) è un attore, cantautore, musicista e regista statunitense. Dopo l'interpretazione di Jordan Catalano nella serie televisiva My So-Called Life e aver esordito al cinema principalmente in ruoli di supporto, ottiene il plauso della critica in seguito all'interpretazione di Harry Goldfarb in Requiem for a Dream di Darren Aronofsky. Collabora con il regista David Fincher in Fight Club e Panic Room e ottiene ulteriori riconoscimenti per la sua recitazione in American Psycho, Lord of War, Lonely Hearts, Chapter 27 - L'assassinio di John Lennon e Mr. Nobody. Leto è noto per la sua versatilità come ...

leto

anno

Etimologia / Derivazione

Dal Proto-Slavo *leto (“anno”), dal Proto-Indo-Europeo *leh1tom. Imparentato con i termini ucraino , bielorusso i (“scaldare”), (“tiepido”), dal bulgaro , dal serbo , e , dallo stesso sloveno poletje, o ceco léto, e slovacco lt, dal polacco lt, dal lusaziano superiore ed inferiore leto. Possibile anche una vicinanza etimologica con il gutnico antico laþigs (primavera) o alcuni dialetti svedesi låding, låing (“primavera”), i lådigs (“scorsa primavera”) (dal proto germanico *leþ-), e l'irlandese lá (“giorno”). In aggiunta, può essere relazionato all'antico slavo ecclesiastico (“piovere”), con collegamenti al lituano e lettone lietus (“pioggia”). Probabile sia anche collegato al termine latino laetus (“ricco, fertile”).