La Soluzione ♚ La indossava Gandhi La definizione e la soluzione di 6 lettere: La indossava Gandhi. TUNICA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La indossava gandhi: La tunica (The Robe) è un film del 1953 diretto da Henry Koster, il primo al mondo girato in CinemaScope. Sostantivo Significato e Curiosità su: La tunica (The Robe) è un film del 1953 diretto da Henry Koster, il primo al mondo girato in CinemaScope. tunica ( approfondimento) f sing (pl.: tuniche) (storia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (abbigliamento) abito femminile essenziale senza maniche (per estensione) abito lungo per uomo, simile alla giacca classica occidentale, solitamente in seta lavorato con fantasie varie, con cintura esterna nel medesimo tessuto, oltre le ginocchia aveva una bella tunica azzurro-chiaro: è molto importante (botanica) (anatomia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione tù | ni | ca Pronuncia IPA: /'tunika/ Etimologia / Derivazione dal latino tunica Parole derivate sopratunica Altre Definizioni con tunica; indossava; gandhi; Un antica veste; La indossava Cicerone; La indossava il maggiordomo; Lo indossava san Francesco; Gandhi: governò l India; Le connazionali di Gandhi e Nehru; Cerca altre soluzioni cruciverba

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'La indossava Gandhi' è.