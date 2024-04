La definizione e la soluzione di 6 lettere: La indossava il maggiordomo. LIVREA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La livrea è l'insieme dei colori e dei disegni della pelle, del pelo o del piumaggio di tutti gli animali. Tale colorazione si è sviluppata con l'evoluzione, rispondendo unicamente ai seguenti obiettivi, importantissimi per la sopravvivenza: il mimetismo il dimorfismo sessuale e quindi la riproduzione la segnalazione l'emulazioneTuttavia il raggiungimento degli obiettivi di sopravvivenza della specie non sempre si è sviluppato parallelamente: nella maggioranza degli animali la livrea ha come scopo primario il mimetismo. Tuttavia in un gran numero di animali invece avviene l'esatto opposto: il mimetismo viene sacrificato a favore del ...

livrea ( approfondimento) f sing (pl.: livree)

(araldica) abito che le famiglie nobili facevano indossare al personale di servizio e che riportava i colori dell'arma gentilizia (trasporti) colorazione distintiva dei mezzi di trasporto di un'organizzazione o di un servizio pubblico, conforme a un modello prestabilito (zoologia) pelle di alcuni animali che muta con il cambiare delle stagioni

Sillabazione

li | vrè | a

Pronuncia

IPA: /li'vra/

Etimologia / Derivazione

dal francese livrée

Sinonimi