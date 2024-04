La Soluzione ♚ La fiamma di Glauco La definizione e la soluzione di 4 lettere: La fiamma di Glauco. IONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La fiamma di glauco: Uno ione, nella chimica e nella fisica, indica un'entità molecolare elettricamente carica, in genere derivante dalla cessione o dall'acquisizione di uno o più elettroni da parte di un atomo, una molecola o un gruppo di atomi legati fra loro. Il concetto di ione non va confuso con quello di radicale libero o di gruppo funzionale. Sostantivo Significato e Curiosità su: Uno ione, nella chimica e nella fisica, indica un'entità molecolare elettricamente carica, in genere derivante dalla cessione o dall'acquisizione di uno o più elettroni da parte di un atomo, una molecola o un gruppo di atomi legati fra loro. Il concetto di ione non va confuso con quello di radicale libero o di gruppo funzionale. ione ( approfondimento) m sing (pl.: ioni) (fisica) (chimica) particella mono- o poliatomica dotata di carica elettrica Sillabazione ió | ne Pronuncia IPA: /'jone/ Etimologia / Derivazione dall’inglese ion, deriva dal greco , participio presente di a cioè "andare"; significa quindi: "che si muove (da una parte all'altra)" Parole derivate fotoione, ionosfera Termini correlati catione, anione, zwitterione

(filosofia) (per estensione) monade Iperonimi atmosfera Altre Definizioni con ione; fiamma; glauco; Concittadino di Caracalla; Concittadini di Caracalla; di fatto = relazione tra persone conviventi; Grande fiamma; La fiamma di Tristano; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a La fiamma di Glauco

IONE

I

O

N

E

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'La fiamma di Glauco' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.