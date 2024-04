La Soluzione ♚ Uno sguardo passeggero La definizione e la soluzione di 8 lettere: Uno sguardo passeggero. OCCHIATA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Uno sguardo passeggero: L'occhiata (Oblada melanurus Linnaeus, 1758) è un pesce d'acqua salata appartenente alla famiglia degli Sparidi. È l'unica specie del genere Oblada. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'occhiata (Oblada melanurus Linnaeus, 1758) è un pesce d'acqua salata appartenente alla famiglia degli Sparidi. È l'unica specie del genere Oblada. occhiata f sing (pl.: occhiate) veloce sguardo la prima cosa che si nota, danndo un'occhiata alla carta geografica dell'Estremo Oriente e dell'Oceania è il numero sterminato di isole (familare) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu veloce accertamento (zoologia) , (ittiologia) pesce osseo Sillabazione oc | chià | ta Pronuncia IPA: /ok'kjata/ Etimologia / Derivazione deriva da occhio Sinonimi colpo d’occhio, guardata, passata, sbirciata, scorsa sguardo

cipiglio, espressione severa

(per estensione) controllo, sorveglianza Contrari analisi, esame approfondito, lettura, studio Alterati ( diminutivo ) occhiatina; occhiatella

occhiatina; occhiatella (peggiorativo) occhiataccia Iperonimi pesce Altre Definizioni con occhiata; sguardo; passeggero; Si lancia con aria di rimprovero; Si lancia con lo sguardo; Immobilità dello sguardo; Si dice di sguardo torvo; Si gode con lo sguardo; Cerca altre soluzioni cruciverba

OCCHIATA

