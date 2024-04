La Soluzione ♚ Perturbamento collettivo La definizione e la soluzione di 7 lettere: Perturbamento collettivo. PSICOSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Perturbamento collettivo: Il termine psicosi indica un tipo di disturbo psichiatrico, espressione di una severa alterazione dell'equilibrio psichico dell'individuo, con compromissione dell'esame di realtà, frequente assenza di insight, e frequente presenza di disturbi del pensiero come allucinazioni e deliri. Venne introdotto nel 1845 da Ernst von Feuchtersleben con il significato di "malattia mentale o follia". Nel senso comune (es. nel linguaggio giornalistico) è un termine generico che indica un sentimento di forte paura e ansia legato a un particolare evento scatenante tale da condizionare il comportamento delle persone. Le forme più comuni e note di psicosi ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Il termine psicosi indica un tipo di disturbo psichiatrico, espressione di una severa alterazione dell'equilibrio psichico dell'individuo, con compromissione dell'esame di realtà, frequente assenza di insight, e frequente presenza di disturbi del pensiero come allucinazioni e deliri. Venne introdotto nel 1845 da Ernst von Feuchtersleben con il significato di "malattia mentale o follia". Nel senso comune (es. nel linguaggio giornalistico) è un termine generico che indica un sentimento di forte paura e ansia legato a un particolare evento scatenante tale da condizionare il comportamento delle persone. Le forme più comuni e note di psicosi ... psicosi ( approfondimento) f inv (medicina) profonda alterazione patologica della personalità, contraddistinta dall'errata percezione della realtà e delle proprie esperienze e da disturbi del pensiero, allucinazioni e deliri Sillabazione psi | cò | si Pronuncia IPA: /psi'kzi/ Etimologia / Derivazione da psico-,(dal greco -, ossia "anima") con il suffisso medico -osi,( ovvero "degenerazione"); significa quindi "degenerazione dell'anima" Citazione Sinonimi angoscia, fissazione, nevrosi, mania, ossessione, paura paura ossessiva, terrore, fobia, esaltazione collettiva

