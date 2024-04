La Soluzione ♚ Chiarire il proprio operato La definizione e la soluzione di 12 lettere: Chiarire il proprio operato. GIUSTIFICARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Chiarire il proprio operato: Faccetta nera è una canzone scritta da Renato Micheli e musicata da Mario Ruccione nell'aprile del 1935. Essa è stata composta in occasione della grande diffusione di notizie da parte della propaganda fascista relative all'Etiopia e, in particolare, della schiavitù su parte della popolazione abissina. Tali notizie servirono in parte a giustificare la conquista dell'Etiopia. Verbo Significato e Curiosità su: Faccetta nera è una canzone scritta da Renato Micheli e musicata da Mario Ruccione nell'aprile del 1935. Essa è stata composta in occasione della grande diffusione di notizie da parte della propaganda fascista relative all'Etiopia e, in particolare, della schiavitù su parte della popolazione abissina. Tali notizie servirono in parte a giustificare la conquista dell'Etiopia. giustificare (vai alla coniugazione) (filosofia) ritenere un comportamento legittimo anche se nelle intenzioni non lo è Sillabazione giu | sti | fi | cà | re Pronuncia IPA: /dustifi'kare/ Etimologia / Derivazione da giusto Sinonimi chiarire, spiegare, motivare,

approvare, difendere, discolpare, legittimare, scusare

(di conseguenze) autorizzare, comportare, implicare

autorizzare, comportare, implicare (debolezza, peccato, eccetera) scusare, discolpare, scagionare

scusare, discolpare, scagionare perdonare

(assenza, ritardo, eccetera) comprovare, capire

comprovare, capire (azione, decisione, eccetera) legalizzare

legalizzare (religione) redimere Contrari accusare, incolpare

condannare

Parole derivate giustificarsi, giustificatorio, giustificato, giustificativo Altre Definizioni con giustificare; chiarire; proprio; operato; Si dice per chiarire; Chi lo dice vuole chiarire; Quello proprio inorgoglisce; Finire il proprio turno di servizio; Coscienzioso nel proprio lavoro; Esame del proprio operato; L operato dei dinamitardi;

GIUSTIFICARE

Lae verificata di 12 lettere per risolvere 'Chiarire il proprio operato' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.