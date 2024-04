La definizione e la soluzione di 10 lettere: Veicolo della Polizia. CAMIONETTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Il Fiat-SPA AS37 è un autocarro prodotto dalla Società Piemontese Automobili (SPA) per il Regio Esercito, specificatamente per l'impiego in ambiente desertico. La sigla AS sta appunto per Autocarro Sahariano.

civile m e f sing (pl.: civili)

(politica) , (diritto) che riguarda l'organizzazione e il modo di vivere di una città (militare) che non appartiene a o non riguarda l'esercito o comunque le forze armate militari e paramilitari il missile ha colpito per errore un edificio civile

una camionetta militare riconvertita per l'uso civile

il tenente era irriconoscibile in abiti civili (religione) che riguarda un'autorità politica laica e non spirituale un matrimonio celebrato con rito civile in municipio (storia) (filosofia) che riguarda l'organizzazione culturale, sociale e politica tipica di una città, i cui tratti principali sono la tendenza della popolazione all'elezione di propri rappresentanti, la difesa di esigenze comuni e lo scambio di beni, servizi e saperi con l'esterno per fortuna ci sono ancora persone civili che hanno rispetto dei beni comuni

ti ho fatto una domanda cortese, e mi aspetto da te una risposta civile (antropologia) (sociologia) di popolo o nazione che ha raggiunto un elevato grado di sviluppo culturale e tecnologico un paese si può ritenere civile solo se tutti i suoi cittadini rispettano la legge

Sostantivo

civile ( approfondimento) m e f sing (pl.: civili)

(militare) cittadino che non dipende dalle forze armate nessun civile è ammesso in caserma senza autorizzazione

i civili sono stati evacuati dalla zona di guerra

Sillabazione

ci | vì | le

Pronuncia

IPA: /ti'vile/

Etimologia / Derivazione

dal latino civilis, derivato di civis ossia "cittadino"

Sinonimi

civico, sociale

civico, sociale

(di uomo, paesi, nazioni) civilizzato, progredito, moderno, evoluto

civilizzato, progredito, moderno, evoluto (di abito) borghese

borghese (di modi, comportamenti) educato, perbene, corretto, garbato, cortese, amabile, piacevole, umano, decoroso, onorevole

educato, perbene, corretto, garbato, cortese, amabile, piacevole, umano, decoroso, onorevole (di lotta, guerra) interno, intestino, fratricida

interno, intestino, fratricida cittadino, privato cittadino, laico

Contrari

(diritto) penale

penale (di libro) d' evasione, disimpegnato

d' evasione, disimpegnato ecclesiastico, militare, religioso, ufficiale

(di uomo) arretrato, barbaro, incivile, incolto, maleducato, primitivo, rozzo, selvaggio

arretrato, barbaro, incivile, incolto, maleducato, primitivo, rozzo, selvaggio (di comportamento) disonorevole, scorretto, scortese, sgarbato, villano

disonorevole, scorretto, scortese, sgarbato, villano indecoroso, indegno, vergognoso

(di lotta, governo) interno, intestino, fratricida

Parole derivate

civilistico, civiltà, diritto civile, guerra civile, incivilire, incivilito, servizio civile, società civile

Proverbi e modi di dire