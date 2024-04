La Soluzione ♚ Una capitale balcanica La definizione e la soluzione di 6 lettere: Una capitale balcanica. TIRANA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una capitale balcanica: Tirana (in albanese: Tiranë, pronuncia AFI: [ti'an]; localmente detta Tirona) è la capitale e maggiore città dell'Albania. Comune capoluogo della prefettura omonima, è la città più grande per area e popolazione della Repubblica d'Albania. La sua estensione territoriale la rende uno dei comuni più estesi d'Europa. Situata geograficamente al centro del Paese, circa 35 km a est di Durazzo e circa 40 km a nord-ovest di Elbasan, sorge in una valle racchiusa da montagne e colline (Monte Dajt a est, le colline di Kërrabë e Sauk al sud, le colline Vaqarr e Yzberisht a ovest e Kamzë a nord). È attraversata da due fiumi (il Tirana e il Lana) ed è ... Nome proprio Significato e Curiosità su: Tirana (in albanese: Tiranë, pronuncia AFI: [ti'an]; localmente detta Tirona) è la capitale e maggiore città dell'Albania. Comune capoluogo della prefettura omonima, è la città più grande per area e popolazione della Repubblica d'Albania. La sua estensione territoriale la rende uno dei comuni più estesi d'Europa. Situata geograficamente al centro del Paese, circa 35 km a est di Durazzo e circa 40 km a nord-ovest di Elbasan, sorge in una valle racchiusa da montagne e colline (Monte Dajt a est, le colline di Kërrabë e Sauk al sud, le colline Vaqarr e Yzberisht a ovest e Kamzë a nord). È attraversata da due fiumi (il Tirana e il Lana) ed è ... Tirana ( approfondimento) (toponimo) (geografia) capitale dell'Albania Pronuncia IPA: [ti'an] Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Altre Definizioni con tirana; capitale; balcanica; La città con più Albanesi; La capitale albanese; La capitale svedese; Capitale svedese; La capitale africana di al-Sisi; Storica regione balcanica che fu il regno di Pirro; Nazione balcanica: Erzegovina; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Una capitale balcanica

TIRANA

T

I

R

A

N

A

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Una capitale balcanica' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.