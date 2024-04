La definizione e la soluzione di 7 lettere: La terza dimensione nei cinema 3D. RILIEVO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il rilievo o toreuma è un metodo della scultura dove gli elementi scolpiti rimangono attaccati a un fondo solido dello stesso materiale. Il termine rilievo viene da rilevare, a sua volta derivato dal latino relevare, "sollevare". Creare una scultura in rilievo vuol dire infatti dare l'impressione che il materiale scolpito sia stato sollevato sopra il piano di sfondo. Ciò che si esegue effettivamente quando un rilievo è intagliato da una superficie piatta di pietra (scultura in rilievo) o di legno (intaglio in rilievo) è un abbassamento del campo, lasciando le parti non scolpite apparentemente sollevate. La tecnica implica una notevole ...

rilievo ( approfondimento) m (pl.: rilievi)

(arte) (architettura) (tecnologia) rappresentazione di un manufatto con costruzioni geometriche (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu il Consiglio superiore della magistratura è un organo di rilievo costituzionale

Sillabazione

ri | liè | vo

Pronuncia

IPA: /ri'ljvo/

Etimologia / Derivazione

derivazione di rilevare

Sinonimi

altura, dosso, duna

rialzo, prominenza, sporgenza, protuberanza

( geografia ) monte, collina, montagna

monte, collina, montagna (arte: di composizione scultorea) bassorilievo, altorilievo, scultura, decorazione, fregio, intaglio, sbalzo

bassorilievo, altorilievo, scultura, decorazione, fregio, intaglio, sbalzo appunto, considerazione, critica, nota, obiezione, osservazione

( senso figurato ) evidenza, importanza, richiamo, rilevanza, risalto, spicco

evidenza, importanza, richiamo, rilevanza, risalto, spicco (per estensione) (di dati) rilevamento, rilevazione

Contrari

avvallamento, cavità, incavo, rientranza

inconsistenza, insignificanza, irrilevanza, modestia

( geografia ) pianura

pianura ( senso figurato ) inezia

inezia (senso figurato) lode

Parole derivate