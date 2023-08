La dimensione che si vede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La dimensione che si vede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SPAZIALITÀ

Significato/Curiosita : La dimensione che si vede

Fondamentale e; perché la quinta dimensione né si vede né si manifesta. queste “sviste” (specie la prima) sono dovute al fatto che kaluza si basava non sulla... Vena leggermente malinconica, ma serena, che serpeggia negli sguardi. la spazialità sostanzialmente è piatta o comunque poco accennata e dimostra l'allora... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

