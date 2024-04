La Soluzione ♚ Somiglia alla faina La definizione e la soluzione di 7 lettere: Somiglia alla faina. MARTORA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Somiglia alla faina: La martora o martora eurasiatica (Martes martes Linnaeus, 1758) è un mammifero carnivoro appartenente alla famiglia Mustelidae. Sostantivo Significato e Curiosità su: La martora o martora eurasiatica (Martes martes Linnaeus, 1758) è un mammifero carnivoro appartenente alla famiglia Mustelidae. martora ( approfondimento) f sing (pl.: martore) (zoologia) mammifero europeo appartenente alla famiglia dei Mustelidi; la sua classificazione scientifica è Martes martes ( tassonomia) (per estensione) la pelliccia pregiata del suddetto animale Sillabazione màr | to | ra Pronuncia IPA: /'martora/ Etimologia / Derivazione dal francese martre, di origine germanica Citazione Iperonimi (zoologia)essere vivente, (dominio) eucariote, (regno) animale, metazoo, (phylum) cordato, (tipo) vertebrato, Amnioti, omotermo, omeotermo, (classe) mammifero, placentato, euterio, (oridne) carnivoro, (famiglia) mustelide Altre Definizioni con martora; somiglia; faina; Un animale da pelliccia; Assomiglia alla faina; Somiglia al clarinetto; Cerca altre soluzioni cruciverba

