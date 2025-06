Somiglia all anguilla nei cruciverba: la soluzione è Murena

MURENA

Curiosità e Significato di "Murena"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Murena più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Murena.

Perché la soluzione è Murena? La murena è un pesce simile all'anguilla, caratterizzato da un corpo lungo e sinuoso, spesso utilizzato in cucina per la sua carne delicata e pregiata. Il termine richiama l’immagine di qualcosa sottile e aggraziato, proprio come l’anguilla, e rappresenta una specie apprezzata sia in Italia che nel Mediterraneo. La murena incarna la raffinatezza di sapori marini che vale la pena scoprire.

Come si scrive la soluzione Murena

Stai cercando la risposta alla definizione "Somiglia all anguilla"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

U Udine

R Roma

E Empoli

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R T I I A Z P O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PATRIZIO" PATRIZIO

