Aggettivo

rinato (pl.: rinati)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Voce verbale

rinato

participio passato di rinascere

Sillabazione

ri | nà | to

Pronuncia

IPA: /ri'nato/

Etimologia / Derivazione

vedi rinascere

Sinonimi

(di albero) ricresciuto, rifiorito, rigermogliato, rispuntato

ricresciuto, rifiorito, rigermogliato, rispuntato ( senso figurato ) (di concetto) ridestato, riemerso rinnovato, rinvigorito, risvegliato

ridestato, riemerso rinnovato, rinvigorito, risvegliato nato un’altra volta; rivissuto, resuscitato, risuscitato

(senso figurato) risorto, riapparso, ripresentato, ritornato

Contrari