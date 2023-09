Cosi è detto un formaggio striato di verde come il gorgonzola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cosi è detto un formaggio striato di verde come il gorgonzola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ERBORINATO

Significato/Curiosita : Cosi e detto un formaggio striato di verde come il gorgonzola

Macrolepis), una specie che corre il rischio dell'estinzione. si possono trovare poi alcune varietà di piante come il vilucchio striato (convolvulus lineatus),... "blue cheese" rimanda qui. se stai cercando la salsa a base di formaggio erborinato, vedi salsa blue cheese. l'erborinatura è una tecnica di lavorazione casearia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

