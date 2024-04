La Soluzione ♚ L opposto del crac La definizione e la soluzione di 4 lettere: L opposto del crac. BOOM Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L opposto del crac: Click boom! è un singolo della cantante italiana Rose Villain, pubblicato il 7 febbraio 2024 come secondo estratto dal secondo album in studio Radio Sakura.Il brano è stato presentato in gara durante la 74ª edizione del Festival di Sanremo, dove si è classificato al ventitreesimo posto al termine della kermesse musicale. Basso sassone Sostantivo Significato e Curiosità su: Click boom! è un singolo della cantante italiana Rose Villain, pubblicato il 7 febbraio 2024 come secondo estratto dal secondo album in studio Radio Sakura.Il brano è stato presentato in gara durante la 74ª edizione del Festival di Sanremo, dove si è classificato al ventitreesimo posto al termine della kermesse musicale. Boom albero Altre Definizioni con boom; opposto; crac; L esplosione del mercato; La decrescita economica al contrario; L opposto della consegna; È opposto a stereo; Il punto opposto al Nadir; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a L opposto del crac

BOOM

