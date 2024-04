La Soluzione ♚ Accorrono in aiuto La definizione e la soluzione di 12 lettere: Accorrono in aiuto. SOCCORRITORI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Accorrono in aiuto: Con soccorritore si identifica il personale tecnico e quindi non sanitario che, in qualità di dipendente o volontario, opera principalmente sulle ambulanze o su mezzi di soccorso in generale, che svolge attività di ricerca e soccorso. Sebbene il termine di soccorritore (oppure primo soccorritore, dal Inglese First Responder) può essere applicato a qualunque privato cittadino (anche laico, quindi non formato) che si trovasse in caso di necessità a prestare soccorso, tale termine nell'attuale significato si riferisce solamente al personale addestrato e specializzato. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Con soccorritore si identifica il personale tecnico e quindi non sanitario che, in qualità di dipendente o volontario, opera principalmente sulle ambulanze o su mezzi di soccorso in generale, che svolge attività di ricerca e soccorso. Sebbene il termine di soccorritore (oppure primo soccorritore, dal Inglese First Responder) può essere applicato a qualunque privato cittadino (anche laico, quindi non formato) che si trovasse in caso di necessità a prestare soccorso, tale termine nell'attuale significato si riferisce solamente al personale addestrato e specializzato. soccorritori m pl plurale di soccorritore Sostantivo, forma flessa soccorritori m pl plurale di soccorritore Sillabazione soc | cor | ri | tó | ri Etimologia / Derivazione vedi soccorritore Sinonimi aiutanti, protettori Altre Definizioni con soccorritori; accorrono; aiuto; L aiuto degli Inglesi; Si dà in aiuto; Usufruire di un servizio o di un aiuto; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Accorrono in aiuto

SOCCORRITORI

S

O

C

C

O

R

R

I

T

O

R

I

Lae verificata di 12 lettere per risolvere 'Accorrono in aiuto' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.