La definizione e la soluzione di 8 lettere: Usano empie espressioni. BLASFEMI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: La bestemmia è un'ingiuria o un epiteto offensivo riferito a Dio o ai santi, o in generale riferito ad una qualsiasi divinità o ad un qualsiasi individuo oggetto di venerazione da parte di fedeli a – o esponenti di – differenti dottrine religiose. Essa appartiene alla sfera del turpiloquio. Nell'uso comune il termine è usato come sinonimo di imprecazione e blasfemia. Letteralmente, per imprecazione si intende, propriamente in ambito religioso, una violazione del comandamento biblico "non nominare il nome di Dio invano", tramite la semplice pronuncia del nome o di un epiteto identificativo di una divinità fuori dal contesto religioso di ...

blasfemi m pl

plurale di blasfemo

Sostantivo, forma flessa

blasfemi m pl

plurale di blasfemo

Voce verbale

blasfemi

seconda persona singolare dell'indicativo presente di blasfemare prima persona singolare del congiuntivo presente di blasfemare seconda persona singolare del congiuntivo presente di blasfemare terza persona singolare del congiuntivo presente di blasfemare terza persona singolare dell'imperativo di blasfemare

Sillabazione

bla | sfè | mi

Etimologia / Derivazione

vedi blasfemare

Sinonimi

empi, sacrileghi, profanatori, irriverenti

bestemmiatori, miscredenti

Contrari