La definizione e la soluzione di 5 lettere: Una cassetta che va trattata con i guanti. ARNIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'arnia è il ricovero artificiale dove vive la colonia di api domestiche, principalmente Apis mellifera, e dove, come nella struttura naturale dell'alveare, costruisce il favo. Nell'italiano corrente sebbene arnia sia usato anche come sinonimo di alveare, più frequentemente il termine si riferisce ad una cassetta, tipicamente di legno e costruita dall'allevatore, dove le api organizzano la loro colonia, mentre alveare viene più spesso usato per le strutture naturali, pur rimanendo sinonimo di arnia. Talvolta viene usato alveare come termine per indicare uno sciame che vive dentro l'arnia. Le colonie di api nell'arnia possono giungere a ...

arnia ( approfondimento) f sing (pl.: arnie)

(agricoltura) piccolo recipiente contenenti api da allevamento

Sillabazione

àr | nia

Pronuncia

IPA: /'arnja/

Etimologia / Derivazione

etimologia non ben definita

Parole derivate