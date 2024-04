La definizione e la soluzione di 7 lettere: Famosa cantante pop colombiana. SHAKIRA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Shakira Isabel Mebarak Ripoll, conosciuta come Shakira (IPA: [a'kia]; Barranquilla, 2 febbraio 1977), è una cantautrice colombiana. Annoverata tra i principali esponenti del pop latino, al punto da essere considerata come la regina della musica latina,, ha debuttato nel mercato discografico latinoamericano nel 1991, dominandone la scena per oltre un decennio. Nel 2001 ha conseguito un successo mondiale con l'album Laundry Service, che ha venduto più di 20 milioni di copie ed è diventato uno tra i 100 album più venduti di sempre. Uno dei singoli di maggior successo della cantante, Waka Waka (This Time for Africa), brano ufficiale del ...

colombiana f sing

(geografia) femminile di colombiano Shakira è una cantante colombiana

Sostantivo

colombiana m sing

(geografia) femminile di colombiano

Sillabazione

co | lom | bià | na

Pronuncia

IPA: /kolom'bjana/

Etimologia / Derivazione

vedi colombiano che deriva da (Cristoforo) Colombo

Parole derivate

precolombiana

