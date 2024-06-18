Capace di determinare scelte e destini

INFLUENTE

Perché la soluzione è Influente? Qualcuno che esercita un forte influsso sugli altri può indirizzare decisioni e percorsi di vita. La sua presenza o parole possono plasmare opinioni e orientare comportamenti, lasciando un’impronta significativa nel modo di pensare di chi lo ascolta. Questa capacità di influenzare il corso degli eventi o le scelte altrui deriva dalla fiducia e dalla forza di convinzione che riesce a trasmettere. La sua azione si manifesta nel plasmare il futuro di persone o gruppi.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Capace di determinare scelte e destini" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Capace di determinare scelte e destini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

La definizione "Capace di determinare scelte e destini" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Capace di determinare scelte e destini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Influente:

I Imola N Napoli F Firenze L Livorno U Udine E Empoli N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Capace di determinare scelte e destini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

