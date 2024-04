La Soluzione ♚ Addensamento di gente La definizione e la soluzione di 5 lettere: Addensamento di gente. FOLLA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Addensamento di gente: Giacomo "Jack" Folla è un personaggio immaginario protagonista di un programma radiofonico ideato e scritto da Diego Cugia. Si tratta di un DJ condannato a morte negli Stati Uniti, al quale venne concesso di trasmettere su una radio italiana (Radio 2) le sue ultime parole e «la musica della sua vita», che spazia dal rock alla musica italiana d'autore. Sostantivo Significato e Curiosità su: Giacomo "Jack" Folla è un personaggio immaginario protagonista di un programma radiofonico ideato e scritto da Diego Cugia. Si tratta di un DJ condannato a morte negli Stati Uniti, al quale venne concesso di trasmettere su una radio italiana (Radio 2) le sue ultime parole e «la musica della sua vita», che spazia dal rock alla musica italiana d'autore. folla f inv grande quantità di individui radunati insieme Sillabazione fòl | la Pronuncia IPA: /'fol.la/ Etimologia / Derivazione (calca) derivazione di follare

derivazione di follare (panni) dal latino fullare cioè "lavare i panni" Citazione Sinonimi moltitudine, calca, ressa, flusso, affluenza, affollamento, assembramento fiumana, marea; gruppo, schiera, caterva, frotta, sciame, nugolo, massa

( spregiativo ) massa

massa ( per estensione ) schiera, stuolo

schiera, stuolo ( senso figurato ) quantità, congerie

Proverbi e modi di dire fare un bagno di folla

FOLLA

