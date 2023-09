brava gente film di De Santis del 1964 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: brava gente film di De Santis del 1964. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ITALIANI

Significato/Curiosita : Brava gente film di de santis del 1964

Italiani, brava gente è un film di guerra del 1964 diretto da giuseppe de santis, ambientato durante la campagna italiana di russia. seconda guerra mondiale... Disorganici e incoerenti. è indicata la cifra di 550000 svizzeri italiani, che però non sono italiani e non arrivano certo a 550000. dipende da un edit senza fonte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

