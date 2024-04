La definizione e la soluzione di 4 lettere: Il titolo del Todero goldoniano. SIOR Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Veneto

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il Sior Todero brontolon o sia Il vecchio fastidioso, comunemente nota come Sior Todero brontolon, è un'opera teatrale prosaistica in veneziano di Carlo Goldoni, in tre atti, composta nel 1761 e messa in scena per la prima volta il 6 gennaio del 1762 nel teatro San Luca di Venezia. Visto il successo, fu replicata per dieci sere consecutive e quindi ripresa nei mesi di febbraio e di ottobre dello stesso anno. La commedia porta sulla scena il personaggio del vecchio dispotico, avaro e sospettoso, fin dall'antichità una delle figure cardine del teatro comico.

sior m sing

forma di cortesia: signore; persona facoltosa: ricco, signore;

uomo di grandi dimensioni

Sillabazione

siór

Pronuncia

IPA: /sjor/ o IPA: /'sjo.re/

Etimologia / Derivazione

dal latino volgare seniore(m), accusativo di senior ossia "padrone" e dunque per estensione una persona ricca; il termine è diventato poi principalmente una forma di cortesia