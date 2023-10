Il nome del burbero benefico goldoniano - Cruciverba

Il sogno di Geronte, op. 38, è un'opera per voci e orchestra in due parti e tredici movimenti, composta da Edward Elgar nel 1900, basandosi su un testo dal poema di John Henry Newman. Racconta del viaggio dell'anima di un uomo pio dal suo letto di morte fino al giudizio davanti a Dio, con la conseguente destinazione in Purgatorio. Elgar non approvava l'uso del termine "oratorio" per l'opera (e il termine non compare da nessuna parte nella partitura), sebbene i suoi desideri non siano sempre seguiti. Il pezzo è largamente considerato come il miglior lavoro corale di Elgar e alcuni lo considerano il suo capolavoro.