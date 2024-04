La definizione e la soluzione di 12 lettere: Un piccolo elaboratore. MINI COMPUTER Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Inglese

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un computer (pronuncia italiana: /kom'pjuter/), in italiano anche noto come elaboratore o calcolatore, è una macchina automatizzata programmabile in grado di eseguire sia complessi calcoli matematici (calcolatore) sia altri tipi di elaborazioni dati (elaboratore).Concepito come una macchina per automatizzare alcune capacità della mente umana, come ad esempio il calcolo e la capacità di memorizzazione potenziandone la portata e applicandole alla soluzione di particolari problemi scientifici e ingegneristici, a partire dalla seconda metà del XX secolo, evolve in macchina in grado di eseguire le elaborazioni dati più varie. Ci si riferisce ...

minicomputer ( approfondimento) m (pl.: minicomputers)

(forestierismo) (elettronica) (informatica) computer di dimensioni, prestazioni e prezzo a metà tra un mainframe e un microcomputer

Sillabazione

lemma non sillababile

Pronuncia

Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Etimologia / Derivazione

Deriva da mini- e computer