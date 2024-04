La Soluzione ♚ Operare attivamente La definizione e la soluzione di 5 lettere: Operare attivamente. AGIRE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Operare attivamente: La capacità di agire, nell'ordinamento giuridico italiano, indica l'idoneità del soggetto a porre validamente in essere atti idonei ad incidere sulle posizioni giuridiche soggettive di cui è titolare. Italiano Verbo Intransitivo Significato e Curiosità su: La capacità di agire, nell'ordinamento giuridico italiano, indica l'idoneità del soggetto a porre validamente in essere atti idonei ad incidere sulle posizioni giuridiche soggettive di cui è titolare. agire (vai alla coniugazione) procedere ad effettuare un'azione secondo coscienza e/o conoscenza operare (sottintendendo l'oggetto dell'azione) (psicologia) compiere azioni impulsive per rimuovere pensieri o fantasie non coscientemente accettati esercitare, compiere un'azione decise di agire (tecnologia) funzionare comportarsi devi agire da furbo (teatro) recitare (diritto) esercitare un'azione legale contro qualcuno Sillabazione a | gì | re Pronuncia IPA: /a'dire/ Etimologia / Derivazione dal francese agir, dal latino agere, infinito presente attivo di ago, "condurre, guidare, fare, compiere, agire" Citazione Sinonimi adoperarsi, compiere, darsi da fare, effettuare, eseguire, fare, lavorare muoversi, operare, passare all’azione procedere,

(di comportamento) comportarsi, dimostrarsi, regolarsi

comportarsi, dimostrarsi, regolarsi funzionare, incidere, influire, produrre effetto, provocare, servire

(di attori) interpretare, rappresentare, recitare

interpretare, rappresentare, recitare (diritto) fare causa, difendersi Contrari (di persona)oziare, impigrire, poltrire Parole derivate agibilità, interagire, reagire, retroagire Termini correlati attuare, agitare, atto, azione Proverbi e modi di dire agire come una macchina : comportarsi in modo automatico

: comportarsi in modo automatico agire , stare, muoversi, dietro le quinte:agire segretamente, muoversi nell'ombra Altre Definizioni con agire; operare; attivamente; L influenzarsi di due forze; Il verbo del risoluto; Il piagnucolare del neonato; Abilità nell operare; Operare procedere; Attivamente alacremente; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Operare attivamente

AGIRE

A

G

I

R

E

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Operare attivamente' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.